Australische Emus, Pfaue, Zuchthühner und Ziegen: Im Gehege von Patrick Schneider in Leutschach an der Weinstraße geht es bunt zu. Die Tiere leben friedlich zusammen. Am 15. August haben jedoch einige von ihnen Reißaus genommen. Der Grund: ein Loch im Maschendrahtzaun. Schneider vermutet nun, dass jemand mit Absicht ein Loch in seinen Zaun geschnitten hat. Deshalb habe er auch bei der Polizei und beim Land Steiermark Anzeige gegen Unbekannt erstattet.