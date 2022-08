Montagabend wurde die Feuerwehr gegen 21.18 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Hasendorf an der Mur, Gemeinde Wagna, gerufen. Ein Pkw war in eine Straßenlaterne gekracht. Kurios: Als die zehn Florianis am Unfallort eintrafen, fehlte vom Lenker jede Spur.

Sie sicherten die Unfallstelle ab und sperrten den betroffenen Abschnitt für den gesamten Verkehr. Nachdem die Polizei alles aufgenommen hatte, bargen die Einsatzkräfte das stark beschädigte Fahrzeug und säuberten die Fahrbahn. Nach rund eineinhalb Stunden konnten sie wieder ins Rüsthaus einrücken. Verletzt wurde bei diesem Vorfall zum Glück niemand. Die Unfallursache ist bis dato nicht bekannt.