Das Thema Barrierefreiheit könnte künftig für Schwierigkeiten im Veranstaltungskalender sorgen. So will der international renommierte Deutschlandsberger Künstler Wolfgang Temmel auf Anfrage der Stadtgemeinde 2023 anlässlich seines 70. Geburtstags nur im Laßnitzhaus ausstellen, wenn dieses barrierefrei wird. Zur fehlenden Barrierefreiheit in der Musikschule echauffierte er sich: "Deutschlandsberg ist meine Heimatstadt und fremdschämen, obwohl ich dieses Wort nicht sehr mag, ist hier angebracht."