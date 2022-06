Bumm. Die Abdeckung einer Lampe krachte Ende Mai in der Musik- und Kunstschule Deutschlandsberg von der Decke einer Klasse. Zum Glück aller war zu diesem Zeitpunkt der Raum leer. Das sei nicht zum ersten Mal geschehen. So steht es zumindest in einem Schreiben, das die Kleine Zeitung erreichte. "Ich bin wirklich schockiert und wütend, dass benötigte Erneuerungsarbeiten bis heute nicht stattgefunden haben", schreibt etwa die besorgte Mutter eines Musikschülers.