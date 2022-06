Im Vorjahr musste sie coronabedingt pausieren, dafür startet die "Fahrt des guten Willens" heuer wieder so richtig durch. Um die 70 Oldtimertraktoren aus der umliegenden Region und darüber hinaus werden am Samstag, dem 2. Juli, von Stainz, nach St. Stefan ob Stainz rollen. Auf den meisten von ihnen werden wie gewohnt Menschen mit Beeinträchtigung am Beifahrersitz Platz nehmen, um eine gemütliche Ausfahrt zu genießen. "Es geht darum, ein paar Stunden Zeit für Menschen aufzubringen, die es im Leben nicht so gut haben wie wir. Gleichzeitig wollen wir mit dieser Veranstaltung ein öffentlich sichtbares Zeichen der Inklusion setzen", erklärt Organisator Paul Josef Wiener.