Zweimal in Folge musste der Steirische Kindergipfel in Lebring-St. Margarethen aufgrund der Maßnahmen zur Pandemie verschoben werden. Umso glücklicher waren Vizebürgermeister Johann Kießner-Haiden und Organisatorin Daniela Köck von der Fachstelle "beteiligung.st", dass er nun endlich stattfinden konnte. Beim Kindergipfel versammeln sich einmal im Jahr Kindergemeinderäte aus der ganzen Steiermark, um sich in verschiedenen Workshops untereinander auszutauschen und zu vernetzen. Bei der mittlerweile 14. Auflage mit rund 100 Teilnehmern aus elf Gemeinden stand im Vordergrund, wo und wie wohl die Kinder sich in ihrer Gemeinde fühlen und was man tun kann, damit eine Gemeinde umso kinderfreundlicher ist.