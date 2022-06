An brenzlige Situationen sind die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wildon gewöhnt. So etwas wie Donnerstagabend haben aber auch sie noch nicht erlebt. Gegen 21.15 Uhr ging ein Notruf ein, weil ein Passant dunkle Rauchwolken über dem Pferdegnadenhof Edelweiss nahe der Mur wahrgenommen hatte. Als die Feuerwehrleute dort eintrafen, standen sie jedoch vor verschlossenen Türen. Selbst nach mehrmaliger Aufforderung wollte sie der Betreiber nicht zufahren lassen. Damit nicht genug, soll er die Feuerwehrleute aufs Übelste beschimpft haben und in aggressiver Weise mit seinem Pkw auf sie zugefahren sein, um die Zufahrt zu blockieren. "Kameraden mussten bereits zur Seite springen", schüttelt Feuerwehrsprecher Marcel Keutz den Kopf.