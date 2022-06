In ganz Österreich sorgt die Absicht, das Kohlekraftwerk Mellach im Notfall wieder in Betrieb zu nehmen, für Gesprächsstoff. Insbesondere natürlich in der nur wenige Hundert Meter Luftlinie entfernten Nachbargemeinde Wildon. An den Stammtischen wird diese Entscheidung der Bundesregierung von vielen als klimapolitischer Rückschritt empfunden. Damit einhergehend befürchtet man durch die Emissionen eine Verschlechterung der Luftqualität.