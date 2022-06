Buchvorstellung in Leibnitz

Seite für Seite gibt "Mister Ferrari" Heribert Kasper Vollgas

Am 10. Juni stellt Heribert Kasper sein Buch "Alles SportAuto" vor dem Rathaus in Leibnitz vor. Seite für Seite gibt er Vollgas und gewährt den Lesern einen Einblick in Privates und die Welt der Sportwagen.