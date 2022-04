Nach Helmut Leitenberger in Leibnitz steht der nächste prominente südsteirische Bürgermeister vor dem Abschied: Karl Wratschko (ÖVP), seit 1993 Bürgermeister der Marktgemeinde Gamlitz, nimmt seinen Hut. Das gab der viertlängstdienende Ortschef der Steiermark am Mittwoch gegenüber der Presse und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt. Am Abend zuvor informierte er die ÖVP-Fraktion über seinen Entschluss, vergangenen Samstag teilte er Landeshauptmann und ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer am Rande der Südsteiermark Classic seine Entscheidung mit.