Ein Pkw begann Montagnachmittag in der Frauentalerstraße aus bislang unbekannter Ursache zu brennen. Beherzte Passanten konnten Schlimmeres verhindern.

Der Motorraum des Fahrzeugs fing plötzlich Feuer © FF Deutschlandsberg

Gleich am ersten Tag der Wiedereröffnung nach dem Lockdown musste am Montag die Freiwillige Feuerwehr Deutschlandsberg zu einem Brandeinsatz im Bereich des Einkaufszentrums in der Frauentalerstraße ausrücken. Kurz vor 16 Uhr begann dort ein Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache im Bereich des Motorraums zu brennen.