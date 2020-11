November-Neuwahlen mit viel Facebook-Wahlkampf

In Leibnitz, Wildon und St. Ändrä-Höch geht es am 15. November für die wahlwerbenden Parteien noch einmal um Stimmen und Mandate. Wahlgekämpft wird viel über Social Media.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 15. November wird neu gewählt in Leibnitz, Wildon und St. Andrä-Höch © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Lockdown Nummer eins hat im März für eine Verschiebung der Gemeinderatswahlen in der Steiermark gesorgt. Am 28. Juni schritten die Steirerinnen und Steirer schließlich zu den Wahlurnen - und in drei Kommunen der Region müssen sie es nach Einsprüchen und von der Landeswahlbehörde festgestellten diversen Verfehlungen am 15. November noch einmal tun.