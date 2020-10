Facebook

Gerhard Krois bleibt unter anderem als Organisator der Weltradsportwoche in Erinnerung © GEPA pictures

Seinen 75. Geburtstag zu feiern, war Gerhard Krois nicht mehr vergönnt. Zwei Tage zuvor, am Sonntag, dem 11. Oktober, schloss einer der bekanntesten Deutschlandsberger Söhne für immer seine Augen. Krois, ein Tausendsassa im besten Sinn, wurde am 13. Oktober 1945 in Deutschlandsberg geboren. Nach einer Lehre als KFZ-Elektriker, dem Präsenzdienst sowie Arbeitsstellen als Feinmechaniker in Graz und Deutschlandsberg wechselte er 1969 in den Dienst der Stadtgemeinde Deutschlandsberg.