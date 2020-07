Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gerald Holler, Angelika Wechtitsch, Grete Kirchleitner und Christian Polz © Barbic

Dass in Krisenzeiten und darüber hinaus Verlass auf die heimischen Bauern ist, will die Landwirtschaftskammer mit einer Info-Kampagne sichtbar machen. Im Styriabridzentrum in St. Veit in der Südsteiermark kamen die Bezirkskammerobmänner Gerald Holler (Leibnitz) und Christian Polz (Deutschlandsberg), sowie die Bezirksbäuerinnen Grete Kirchleitner und Angelika Wechtitsch zusammen, um die Lage in „ihren“ Bezirken zu erläutern.