Der Johngraben musste für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt werden © FF Rassach

Ein 40-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Weiz war Freitagmittag auf der B 76 in Richtung Deutschlandsberg unterwegs. Im Johngraben nahe Stainz stürzte er allerdings auf der regennassen Fahrbahn und schlitterte mit dem Motorrad in ein entgegenkommendes Auto. Dabei wurde seine 15-jährige Tochter - sie befand sich am Sozius - schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber C 12 sie in die Kinderchirurgie nach Graz. Ihr Vater erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Deutschlandsberg gebracht. Der Pkw-Lenker (54) aus dem Bezirk Voitsberg wurde ebenfalls leicht verletzt, eine stationäre Behandlung war allerdings nicht nötig.