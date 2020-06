Facebook

Jan Killmann, Karl Wratschko, Silvia Stelzl und Andreas Zuegg, Reinhold Höflechner, Renate Posch, Matthias Rode © Barbara Kluger

Es muss sich rentieren, Streuobst zu sammeln – für drei bis vier Cent pro Kilo tut sich keiner die Arbeit an. Weil Streuobstwiesen aber ein wichtiger Bestandteil der südsteirischen Natur- und Kulturlandschaft sind, sind sie erhaltenswert. Unter diesen Voraussetzungen hat der Naturpark Südsteiermark gemeinsam mit dem Verein Naturpark Spezialitäten ein Vermarktungskonzept für Streuobst-Produkte umgesetzt. Saft, Most und Essig aus Streuobst wird ab sofort unter der Naturpark-eigenen Marke „Streubi“ verkauft. Erhältlich sind die Produkte im Posthansl-Hofladen in Gamlitz, im Naturpark-Spezialitäten-Laden am Grottenhof (auch online) sowie beim Obsthof Zuegg, wo die Produkte hergestellt werden. Auch in der Gastronomie hofft man, mit den Produkten Einzug zu finden. Finanziert wurde das Projekt aus EU-Leader-Mitteln.