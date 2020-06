Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gastronomieleiter Willibald Trunk und Retzhof-Geschäftsführerin Patricia Theißl bitten ab sofort auch Genießer ins Schloss © Robert Lenhard

Ungewohnt ruhig war es die letzten Wochen im Schloss Retzhof in Wagna. Bedingt durch Corona kam der Seminarbetrieb in dem beliebten Bildungshaus quasi zum Erliegen. Mit der Lockerung der Maßnahmen nimmt der Betrieb nun schön langsam wieder Fahrt auf. Ab 15. Juni arbeiten wieder alle der knapp 30 Bediensteten im regulären Beschäftigungsausmaß. In der Führungsetage wird schon länger mit Hochdruck das restliche Jahr umgeplant. „Wir versuchen, abgesagte Veranstaltungen und Seminare so gut es geht im Herbst nachzuholen und arbeiten gerade an der Terminfindung“, berichtet Geschäftsführerin Patricia Theißl, die den Retzhof seit seiner Umstrukturierung in eine GmbH im Alleinbesitz des Landes vor knapp zwei Jahren leitet.