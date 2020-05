Facebook

Stefan und Bernd Nauschnegg von der Alten Post in Leibnitz mit Stammgast Erich Kapeller © Robert Lenahrd

Zwei Monate lang waren die Gasthäuser und Kaffeehäuser wegen der Corona-Maßnahmen geschlossen. Am heutigen Freitag durften die Wirte endlich wieder aufsperren. Der große Ansturm blieb in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg aber erwartungsgemäß aus. Auch, weil das Wetter nicht ganz mitspielte. Bei kühlen Temperaturen und bedecktem Himmel waren die ansonsten an Freitagvormittagen gut gefüllten Gastgärten am Leibnitzer Hauptplatz nur spärlich besetzt. Auch in den Kaffeehäusern erinnerte nicht viel an das geschäftige Treiben vor der Krise. Und dennoch: Sowohl Gästen als auch Gastgebern war die Freude über einen weiteren Schritt Richtung Normalität ins Gesicht geschrieben - sofern man dieses unter der Maske erkennen konnte.