Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einige Mitglieder des TC Kern in Vogau (am Bild Herbert Majhenic) sanierten die Anlage in Eigenregie © K.K.

Lange ging gar nichts, am 1. Mai nimmt der Sport in einigen Bereichen – darunter Tennis, Golf und Reiten – langsam wieder Fahrt auf. Dementsprechend groß ist die Erleichterung bei den Klubs der Region. „Unsere Mitglieder freuen sich darauf, dass es bald wieder losgeht. Alle fünf Plätze sind in einem Top-Zustand, wir haben sie unter strengen Schutzmaßnahmen selbst hergerichtet“, erklärt Robert Kern, Obmann des TC Kern in Vogau. Wie die kolportierten Einschränkungen im Spielbetrieb – keine Doppel, Verwendung von eigenen Bällen etc. – genau aussehen, gelte es noch abzuwarten. Offen ist auch, wann und wie der Meisterschaftsbetrieb starten kann. „Ich bin aber zuversichtlich, dass sich das alles regeln lässt. Hauptsache, wir können spielen“, betont Kern. Fehlen werden freilich das Zusammensitzen nach dem Match und damit auch wichtige Einnahmen aus dem Kantinenbetrieb. Die Mitgliedsbeiträge wurden aufgrund der einmonatigen Sperre reduziert.