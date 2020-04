Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Zahlreiche Musikerinnen und Musiker, Poetinnen und Poeten, stellen sich in den Dienst der guten Sache.

Benefizkonzert für den Tierschutz am 10. April um 20 Uhr © Grüne

Die Coronakrise stellt auch viele steirische Tierschutzorganisationen vor große Herausforderungen: Das Geld für die Versorgung und Pflege der Tiere wird immer knapper. Der Grüne Tierschutzsprecher LAbg. Georg Schwarzl, der schon letzten Herbst eine Besuchstour zu den steirischen Tierschutzorganisationen gestartet hatte, inittiert daher jetzt eine Spendensammelaktion - mit einem „Benefizkonzert & Slam“ am 10. April um 20 Uhr live auf YouTube und auf Facebook (https://www.facebook.com/schwarzlbeere/). Fix zugesagt haben bereits die MusikerInnen Michael Russ (Halbfinalist bei The Voice of Germany), Kathi Spitaler und Alex Pinter sowie die PoetInnen Henrik Szanto, Tereza Hossa, Yannick Steinkellner und Christine Teichmann - weitere Namen werden bis Freitagabend noch dazukommen.