Der Leibnitzer Bezirkshauptmann Manfred Walch steht wegen Corona im Fokus © Wieser

Offizielle Kreise aus dem Land sagen ganz offen, und auch in der Region war es bekannt: Ja, es war ein Thema. Aber wenn man im Fall Lebring über eine Quarantäne redet, dann müsste man auch bei anderen steirischen Corona-Hotspots – also Orte/Regionen mit einer hohen Anzahl an Infizierten – darüber diskutieren. Andere Regionen seien genauso von hohen Zahlen betroffen, wie etwa in Hartberg.