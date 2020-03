Leibnitz"Smart Leibnitz" richtet Treffpunkt zur Bürgerbeteiligung ein

Das neue Beteiligungsbüro soll im April in der Schmiedgasse in Leibnitz eröffnet werden und regelmäßige Öffnungszeiten haben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der Präsentation des „Treffpunkt Smart Leibnitz“ © Barbara Kluger

Seit 2019 arbeitet die Stadtgemeinde Leibnitz unter dem Stichwort „Smart Leibnitz“ aktiv an der innovativen Stadtentwicklung des Bereichs zwischen Kadagasse, Morregasse, Altemarkterstraße und südlichem Hauptplatz. Entstehen soll dort ein modernes Stadtviertel, das in Sachen Lebensqualität den Bewohnern viel zu bieten hat. Deshalb will man die Leibnitzerinnen und Leibnitzer bei der Planung auch aktiv miteinbeziehen.