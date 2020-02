Am heutigen Samstag treffen sich die Waidmänner des Bezirkes Deutschlandsberg zu ihrem Bezirksjägertag in der Koralmhalle. Ein Thema dort ist der sehr hohe Fallwildanteil.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/ROBERT JAEGER

Die Hauptsorge, die der Deutschlandsberger Bezirksjägermeister Hannes Krinner mit seinen Waidmännern und -frauen teilt, ist der hohe Fallwildanteil auf den Straßen und in den Revieren. Während der Abschuss im Jagdjahr 2019 mit 4151 Tieren festgelegt wurde, wurden tatsächlich 3266 Tiere erlegt, 1038 Tiere finden sich in der Fallwildstatistik. „Das ist rund ein Viertel, eine wirklich hohe Zahl, obwohl wir um nicht wenig Geld Reflektoren und akustische Wildwarngeräte angeschafft haben“, so Krinner.