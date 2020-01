Bevor sie Mittwochfrüh ihren ersten Schritt hinter die Kasernenmauer setzten, wurden junge Rekruten des Jägerbataillons 17 in Straß zum Video-Interview gebeten. Sehen und hören Sie selbst!

Rund 300 junge Männer rückten am Mittwoch zum Jägerbataillon 17 im südsteirischen Straß ein © JgB17/Robert Giessauf

Für rund 300 junge Männer aus der ganzen Steiermark begann der Mittwoch mit einem schneidigen "Hab Acht!". In aller Früh mussten sie in die Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß einrücken, wo sie bis Ende Juni ihren Grundwehrdienst beim Jägerbataillon 17 ableisten werden.