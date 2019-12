Facebook

Fast 18 Grad hatte es am Dienstag in Leibnitz © Barbara Kluger

Gerade noch war es winterlich und es hat geschneit, und jetzt das: 17,5 Grad in Leibnitz und ganze 18 Grad in Deutschlandsberg hat die Zentralanstalt für Meteorologie (Zamg) am Dienstag gemessen. "Rekord ist das aber keiner", beruhigt Meteorologe Friedrich Wölfelmaier. Am 17. Dezember 1989 stieg das Thermometer in Leibnitz auf frühlingshafte 20,5 Grad.