Rene Leitinger ärgert sich über Staubschichten, die sich immer wieder über sein Hab und Gut legen © KK

"Fast zwei Jahre lang war jetzt Ruhe, und dann, am 22. November, war wieder eine Staubschicht auf meinen Autos, auf den Gartenmöbeln, und am Balkongeländer – in dem Ausmaß hat es uns noch nie erwischt“, sagt Rene Leitinger, der in Obervogau wohnt – unmittelbar neben dem Zementwerk Lafarge. Die Vorfälle seien zwar seltener geworden, doch vom Tisch sind die Probleme nicht. „Man weiß ja nicht, was man da einatmet“, sagt Leitinger. „Der Staub ist aggressiv und frisst sich in den Lack. Die Industrie darf sich wohl alles erlauben!“, wettert er.