Verantwortung"Gemeinsam in Stainz" fördert Integration in der Gemeinde

„Gemeinsam in Stainz“ kümmert sich um Asylwerber in der Region. Unter #Verantwortung wurde der Verein nun ausgezeichnet.

Der Verein veranstaltete unter anderem ein Fahrradtraining © KK

"Einige von uns in Stainz konnten diese Bilder nicht mehr untätig mit ansehen“, erinnert sich Irmgard Kratochwill vom Verein „Gemeinsam in Stainz“ zurück an die Flüchtlinge, die im Jahr 2015 nach Österreich kamen. Damals half die Südsteirerin gemeinsam mit 19 Gleichgesinnten den Flüchtlingen mit Deutschkursen sowie Kleider- und Spielzeugsammlungen.