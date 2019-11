Facebook

Grallas Bürgermeister Hubert Isker mit Franchisenehmer Dietmar Kuhn (v.l.) © Barbara Kahr

Mit insgesamt 289 Sitzplätzen im Innen- und Außenbereich eröffnete am Donnerstagabend das österreichweit größte McDonald's Restaurant in Gralla. Für den zweistöckigen Neubau am bereits bestehenden Standort im Gewerbepark Nord – das einstige Gebäude wurde anfang Juli abgerissen – nahm man rund vier Millionen Euro in die Hand.