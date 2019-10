So rasch kann das Wetter umschlagen. Am Wochenende herrschte auf der Koralm noch der Herbst vor und jetzt liegt schon Schnee.

So rasch kann das Wetter umschlagen... © Webcam Bergfex Weinebene

So schnell kann's gehen! Der Temperatursturz ist wohl an niemandem vorübergegangen. Während sich am Wochenende noch zahlreiche wanderlustige Besucherinnen und Besucher im Koralmgebiet tummelten, liegt die Gegend heute verlassen da - und sie ist mit dem ersten Schnee angezuckert!