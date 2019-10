Facebook

Am Dienstag um 19 Uhr heulen im Bezirk Leibnitz probeweise die Sirenen © Daniel Strautmann - stock.adobe.

Keine Sorge: Dass am Dienstagabend um 19 Uhr sämtliche Sirenen im Bezirk Leibnitz für etwa 15 Sekunden aufheulten, war nur ein Test. Hintergrund ist der Brand der Aussichtswarte am Demmerkogel am vergangenen Sonntag. Wie berichtet wurde dabei nicht nur der markante Aussichtsturm, sondern auch eine analoge Sendeanlage für die Alarmierung von Feuerwehren zerstört. Sechs Feuerwehren im Sulmtal konnten seitdem im Ernstfall nur per SMS beziehungsweise Telefonanruf alarmiert werden. Die Sirene musste händisch vor Ort ausgelöst werden.

Läuft alles nach Plan, sollten die betroffenen Sirenen heute Abend auch wieder per Funk ausgelöst werden können. Bereits am Montag wurde auf einem bestehenden Handy-Mast in Kitzeck eine provisorische Sendeanlage montiert. Um deren Funktion zu testen, löst die Landesleitzentrale in Lebring heute, Dienstag, um 19 Uhr einen bezirksweiten Probealarm aus. "Das läuft ganz gleich ab wie beim wöchentlichen Probealarm samstags um 12 Uhr. Unsere Feuerwehren kontrollieren, ob die Sirenen in ihrem Gebiet funktionieren und machen dann Meldung. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Alarmierung per Funk nun wieder flächendeckend funktioniert", meint der Leibnitzer Bereichsfeuerwehrkommandant Josef Krenn.

Brandursache geklärt

Inzwischen steht auch fest, was die Ursache für den verheerenden Brand war. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es in einem Verteilerkasten zu einem elektrischen Kurzschluss gekommen war.