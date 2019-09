Facebook

Der Stellplatz im südsteirischen Leutschach © Privat

Seit mehr als 20 Jahren gibt es beim Weingut Grill in Kranach (Marktgemeinde Leutschach) einen Stellplatz für Wohnmobile und Campingbusse sowie einen Minigolfplatz. Behördlich genehmigt wurden diese Anlagen nie, weder in der Altgemeinde Eichberg-Trautenburg noch in der nunmehrigen Großgemeinde Leutschach.