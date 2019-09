Facebook

Neue Naturpark-Partner in der Südsteiermark © Naturpark Südsteiermark

Auch in der Südsteiermark stehen viele Herausforderungen im Klima- und Naturschutz in den nächsten Jahren an. Gemeinsam mit den vielen Partnergruppen, aus den Tourismus-, Landwirtschaft- und Naturschutz-Organisationen wird in der Zukunft intensiv am Aufbau von neuen und der Stärkung von etablierten Strukturen zum Schutz der Natur- und Kulturlandschaft im Naturpark Südsteiermark gearbeitet.