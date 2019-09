Hubwagen rollte vermutlich über den Knöchel. Der Schwerverletzte wurde in das UKH Graz geflogen.

Arbeitsunfall in Tillmitsch © RK LB

Schwerer Arbeitsunfall in Tillmitsch: Heute Vormittag wurde ein 17-Jähriger bei einer Baufirma am Knöchel verletzt. Laut einem Mitarbeiter des Roten Kreuzes hatte der junge Mann mit einer so genannten Ameise, einem Hubwagen zum Heben von schweren Lasten, im Freibereich vor der Firma hantiert.