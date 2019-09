Kein Recht auf Finsternis?Ärger über leuchtende Reklametafeln in der Südsteiermark

Facebook

Eine der beiden Werbetafeln in Wagna © Wieser

Es ist ein Horror. Ich kann mich gegen Lärm schützen. Aber wie schütze ich mich vor Licht?“, ist Irene Parthl verärgert. Die Südsteirerin wohnt in ihrem Haus in Wagna, direkt an der Marburgerstraße. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurden kürzlich zwei Leuchtreklametafeln montiert: Eine ist rund drei mal vier Meter groß. Diese wurde auf Metallstützen montiert. Eine zweite, kleinere Tafel befindet sich an einer Hauswand.