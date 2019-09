Im Bezirk Leibnitz artete in der Nacht auf Sonntag eine Auseinandersetzung in einer Diskothek aus. Ein 39-Jähriger musste mit schweren Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden.

Disco in Gralla

Die Partynacht endete mit schwerer Körperverletzung © (c) vchalup - stock.adobe.com

Ein 19-jähriger Bursche dürfte gegen 3 Uhr früh in einer Disco in Gralla eine Glasflasche an einer Tischkante abgeschlagen haben. Damit ging er auf Gäste, mit denen er zuvor eine Auseinandersetzung gehabt haben soll, los. Ein 39-jähriger Mann, der bis zu diesem Zeitpunkt unbeteiligt gewesen war, dürfte versucht haben, den Burschen mit einem Stoß zu stoppen. Er wurde daraufhin mehrere Male vom 19-Jährigen mit der abgebrochenen Flasche im Kopfbereich geschlagen. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und musste ins LKH Wagna gebracht werden.