Am Montagabend zog eine starke Gewitterfront über den Süden der Steiermark. Besonders stark getroffen dürfte es den Raum Deutschlandsberg/Groß St. Florian haben.

Bäume fielen um © Eder/privat

Nach ein paar heißen, trockenen Spätsommertage kam am Montagabend ein Gewitter auf den Süden der Steiermark zu: Die Front mit Starkregen, kleinerem Hagel und Sturmböen zog kurz nach 20 Uhr via Kärnten über die südliche Weststeiermark über Graz nach Osten. Am heftigsten entladen hat sie sich dabei im Raum Groß St. Florian - Deutschlandsberg und Sausal.