Noch immer melden sich zu wenige Ärzte freiwillig für Bereitschaftsdienste an Wochenenden. Anton Wankhammer, praktischer Arzt im südsteirischen Lang, fordert seine Kollegen zu stärkerer Beteiligung auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der praktische Arzt Anton Wankhammer will mehr seiner Kollegen zu Teilnahme am neuen Bereitschaftssystem animieren © Robert Lenhard

Schon vier Monate sind vergangen, seit der Ärztebereitschaftsdienst in der Steiermark neu aufgesetzt wurde. So richtig rund läuft er aber bis heute nicht. Weder bei Patienten noch bei Ärzten ist die Kritik daran verstummt. Selbst, dass seit letztem Wochenende pro Region ein bis zwei Ordinationen an Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 11 Uhr geöffnet werden können ändert daran nichts. Schließlich finden sich kaum Ärzte, die bereit sind, ihre Ordinationen zu öffnen.