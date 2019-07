Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das legendäre Silfserjoch muss beim "Three Peaks Bike Race" bezwungen werden © Adventure Bike Racing

Die Augen der Radsportwelt sind dieser Tage zwar auf die Tour de France gerichtet. Noch kaum bekannt, aber nicht minder herausfordernd ist das „Three Peaks Bike Race“, das ganz in der Nähe der „großen Schleife“ vorbei führt. Im Gegensatz zur Tour de France stehen dabei aber nicht gut bezahlte Profis, sondern Hobbyradler am Start. Preisgeld gibt es keines, im Gegenteil: Wer bei diesem Abenteuer dabei sein will, muss ein Startgeld zwischen 150 und 180 Euro überweisen. Dafür winken rund 2000 Kilometer und etwa 20.000 Höhenmeter am Rennrad mit traumhaften Impressionen, aber auch unbeschreiblichen Qualen.