Um 1,4 Millionen Euro Ein modernes Abfallzentrum für Deutschlandsberg

Am kommenden Montag, 29. Juli, wird das Abfallsammelzentrum in Deutschlandsberg geschlossen. Um 1,4 Millionen Euro wird ein modernes Sammelzentrum samt Re-Use-Shop errichtet. Dieses soll im Oktober eröffnet werden.

Das bisherige Abfallsammelzentrum wird geschlossen © Stadt DL

Mit kommendem Montag wird das Müllsammelzentrum in Deutschlandsberg für rund zwei Monate zugesperrt. Aber nicht deshalb, weil die Gemeindebediensteten in die Sommerpause gehen. Sondern weil nun ein neues, modernes Altstoffsammelzentrum (ASZ) errichtet wird. Dieses kostet rund 1,4 Millionen Euro. Der offizielle Baubeginn war am 8. Juli, die Fertigstellung ist im kommenden Oktober geplant. In den nächsten Wochen können Bürger ihren Sperrmüll in Bad Gams abgeben.