Deutschlandsberg wird sich in keiner Resolution gegen das geplante Pumpspeicherkraftwerk auf der Koralm und gegen das geplante Kleinkraftwerk an der Schwarzen Sulm aussprechen. Ein entsprechender Dringlichkeitsantrag, den Stadtrat Marc Ortner (Grüne) eingebracht hatte, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung abgelehnt. SPÖ und ÖVP argumentieren, dass dieses Thema nicht in die Zuständigkeit von Deutschlandsberg falle.