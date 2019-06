Bei einer Grabung am Areal des Tempelmuseums Frauenberg bei Leibnitz wurden rund 2200 Jahre alte Goldmünzen keltischen Ursprungs zutage gefördert. Ab 12. Juli sind sie vor Ort zu sehen.

Präsentieren stolz die Fundmünzen: Museumsleiterin Gabriele Kleindienst, Archäologe Bernhard Schrettle und Klaus Schindl (Erlebnis Archäologie) © Robert Lenhard

Der Begriff „Sensationsfund“ wird im Zusammenhang mit archäologischen Grabungen gerne strapaziert. In diesem Fall trifft er zu. Im Zuge einer Grabung am Areal des Tempelmuseums Frauenberg bei Leibnitz wurden diese Woche gleich zwei seltene und gleichzeitig wertvolle Münzen zutage gefördert. Konkret handelt es sich um zwei Goldmünzen keltischen Ursprungs aus dem späten dritten Jahrhundert vor Christus. Die rund zwei Zentimeter großen Münzen sind in sehr gutem Zustand und zeigen das Bild der griechischen Göttinnen Pallas Athene und Nike.