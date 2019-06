Facebook

Schwerer Motorradunfall auf der Soboth: Feuerwehrleute mussten die Wracks löschen © FF St. Oswald ob Eibiswald

Es war ein tragischer Unfall auf der Soboth. Zwischen dem Stausee und der Landesgrenze waren Sonntag in einer Kurve zwei Motorradfahrer kollidiert. Ein Tiroler (65) hatte einen Fahrradfahrer überholt, war über die Mittellinie gekommen und dann gegen einen entgegenkommenden Biker geprallt. Dieser, ein 30-Jähriger aus Großradl, verstarb an der Unfallstelle. Der Tiroler wurde in das LKH Graz geflogen, wo er kurz nach der Ankunft seinen Verletzungen erlag. An der Unfallstelle gab es ein Tempolimit von 100 km/h. Zu schnell waren die beiden Motorradfahrer laut Polizei nicht unterwegs.