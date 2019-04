Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Team gegen das Vergessen: I. Gady, M. Künstner, R. Ebner, R. Engel, M. Hammer, D. Trink, H. Leitenberger © Barbara Kluger

"Wandern gegen das Vergessen“ – unter diesem Motto lädt Manuela Künstner mit ihrem Verein „Im Leben – Alt werden und es auch sein dürfen“ erneut zu zwei Aktionstagen in die Süd- und Südoststeiermark. Bei zwei Wanderetappen will der Verein einerseits darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Pflege nicht nur im Sinne der Körperpflege, sondern vor allem auch als soziale Betreuung ist. „Damit sollen die Pflegeberufe aufgewertet werden“, betont Künstner. Schließlich gehe es auch darum, dass alle, die in Pflegeberufen arbeiten, ihre sozialen Kompetenzen ausspielen können sollen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.