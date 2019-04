Im Nachhinein Behörde genehmigt Betrieb von Ex-Politiker Josef Kolar

Facebook

Josef Kolar, ehemaliger Vizebürgermeister von Großklein, darf sein Erdbauunternehmen nun legal betreiben (Sujet) © Ballguide/Pajman

Seit über einem Jahr steht Josef Kolar wegen fehlender Genehmigungen für sein in den 1990er-Jahren gegründetes Erdbauunternehmen in Großklein unter Beschuss. Ende Jänner wurde der Druck so groß, dass er sein Amt des Vizebürgermeisters zurücklegte. Nun kann der noch immer aktive ÖVP-Funktionär einen Erfolg verbuchen: Die Bezirkshauptmannschaft Leibnitz hat die erforderliche gewerbe-, bau- und naturschutzrechtliche Bewilligung für Kolars Unternehmen quasi nachträglich erteilt.

