Die Zuhörer verfolgten die Verhandlung mit großer Spannung © Robert Lenhard

Nach einer kurzen Verschnaufpause rund um Weihnachten geht es in der Marktgemeinde Großklein wieder rund. Anlass ist einmal mehr die brisante Causa rund um das Erdbauunternehmen von Vizebürgermeister Josef Kolar (ÖVP). Wie berichtet verfügt der Anfang der 1990er-Jahre gegründete und kontinuierlich erweiterte Betrieb nicht über die erforderlichen Genehmigungen. Eine Anrainerin, die in unmittelbarer Nähe eine nachhaltige Landwirtschaft mit sanftem Tourismus betreiben will, hatte den Stein Ende 2017 ins Rollen gebracht. Seitdem läuft bei der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz ein Verfahren, das feststellen soll, ob für Kolars Betrieb nachträglich eine gewerbe-, bau- und naturschutzrechtliche Bewilligung erteilt werden kann, oder nicht. Derzeit ist nur ein sehr eingeschränkter Betrieb möglich.

