Alle zwei Monate lädt das Kompetenzzentrum in Leibnitz zum gemeinsamen Reparieren alter Geräte. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit.

© Barbara Kluger

In der Werkstätte des Leibnitzer Kompetenzzentrums stehen mehrere Männer um einen Werktisch zusammen. Edwin Heritsch schraubt an einer Kompaktkamera, die Johann Bassli zum heutigen Repair Café mitgebracht hat. „Die habe ich schon seit fünf Jahren. Sie funktioniert, doch das Scharnier des Akkufachs ist kaputt.“ Wegwerfen und eine neue kaufen? Das kommt für den Leibnitzer nicht in Frage. Wozu auch.

