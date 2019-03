FPÖ Deutschlandsberg Nur 62 Prozent für die neue alte Bezirksobfrau Helga Kügerl

Facebook

Bezirksobfrau Helga Kügerl © Wieser

Ein klares Vertrauensvotum sieht anders aus: Beim Karpfenwirt in St. Martin fand kürzlich der Bezirksparteitag der FPÖ Deutschlandsberg statt. Obfrau Helga Kügerl wurde in ihrem Amt bestätigt. Allerdings stimmten nur 76 der 122 Delegierten (62 Prozent) für sie. Gegenkandidaten gab es keinen. „Das Ergebnis war eindeutig mit über 60 Prozent“, meint Kügerl dennoch. „Ich werde in den nächsten drei Jahren auch jene Delegierten überzeugen, die diesmal nicht für mich votiert haben."

