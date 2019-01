Facebook

Am 1. Jänner 2015 wurden die Landkarten in der Süd- und Weststeiermark neu gezeichnet. In den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg wurde die Anzahl der Gemeinden halbiert. 88 waren es vor der Fusion, 44 danach. Leibnitz zählt heute 29 Gemeinden und hat eine Sogwirkung. Der Bezirk wächst wie kaum ein anderer. Die Kleingemeinden Mitterlabill und Schwarzau (früher in Feldbach) sowie Weinburg (früher in Radkersburg) wechselten in den Bezirk Leibnitz. Auch die Gemeinde Murfeld, mittlerweile in der Südoststeiermark, zieht es nach Leibnitz. Einem Wechsel von Mureck wurde der Riegel vorgeschoben.

