Schüler bildeten sich in Sachen EU-Wahl weiter

Georg Pfeifer, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Bürgermeister Helmut Leitenberger © Barbara Kluger

Die Wahlbeteiligung bei der EU-Wahl am 26. Mai wird bei 80 Prozent und nicht wie bei der letzten Wahl bei nur knapp 46 Prozent liegen. Zumindest, wenn es nach den 141 Schülerinnen und Schülern des B(R)G Leibnitz, der HTL Kaindorf, des Borg Deutschlandsberg und der HAK Leibnitz geht, die am Mittwoch im Kulturzentrum Leibnitz am Info-Vormittag zur EU-Wahl teilnahmen.

