30 Jugendliche diskutierten in Leibnitz Themen für den Jugendlandtag am 1. März in Graz © Barbara Kluger

Bildung, Integration, Verkehr, Jugend und Familie und E-Mobilität: In diese Themen arbeiteten sich gestern im Kulturhaus Leibnitz 30 junge Menschen zwischen 16 und 20 Jahren ein. Beim Vorbereitungstreffen für den 4. Jugendlandtag am 1. März in Graz, konnten die Jugendlichen erfahren, wie Politik funktioniert. Nach einem Input, wie der Landtag funktioniert und wofür er zuständig ist, teilten sich die Jugendlichen in Gruppen auf. Dort diskutierten sie die Themen, einigten sich auf Vorschläge und präsentierten diese vor dem Plenum.

„Ich finde es cool, dass wir endlich einmal mitreden dürfen. Das ganze Politische ist anders ja nicht greifbar für uns“, sagt Sarah Drexler. Die 18-Jährige aus Vogau, die die Bafep Mureck besucht, wird als eine von vier Jugend-Abgeordneten zum Jugendlandtag fahren. Dort wird sie die Anliegen der Gruppe vor steirischen Landtagsabgeordneten vertreten. „Besonders der Austausch hat mir gut gefallen. Ich bin ja sonst nur mit der Sicht der Schüler konfrontiert, nicht aber damit, wie Lehrlinge zu den Themen stehen.“

Ebenfalls mit dabei sind Victoria Rumpf (16) aus Wildon, Schülerin am B(R)G Leibnitz, Manuel Paschek (18) aus St. Veit, Schüler der HAK Leibnitz und Sebastian Lechmann (19), Absolvent der HTL Kaindorf, der in Graz eine Lehre absolviert und bereits als Landesschulsprecher aktiv war.

Angela Bäck und Moritz Deininger mit den Jugend-Abgeordneten Sebastian Lechmann, Manuel Paschek, Victoria Rumpf und Sarah Drexler Foto © Barbara Kluger

Angela Bäck und Moritz Deininger vom Verein beteiligung.st leiteten das Vorbereitungstreffen, an dem sich auch Teilnehmer der Berufsschule Arnfels, der Landesweinbauschule Silberberg, der Produktionsschule Leibnitz und der HLW Mureck beteiligen. „Solche Veranstaltungen sind wichtig für die Jugendlichen. Hier können sie eine Stimme finden und werden ernst genommen“, sagt Bäck. „Sie bekommen die Gelegenheit, über Dinge nachzudenken, über die sie noch nie nachgedacht haben“, sagt Deininger. „Die Jugendlichen können sich austauschen und verschiedene Meinungen hören, um so zu einem eigenen Standpunkt zu finden.“

Das Vorbereitungstreffen im Bezirk Deutschlandsberg findet am 11. Februar statt. Interessierte können sich unter www.mitmischen.steiermark.at anmelden.

